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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-28 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/823 Esas

Konu : İLAN

GAİPLİK İLANI

     Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Şerafettin Ersoy'dan herhangi bir şekilde haber alınmadığından, aşağıda açık kimliği bulunan ve ŞERAFETTİN ERSOY'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde bizzat mahkememizin 2022/823 Esas sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024

İLGİLİ KİŞİ : ŞERAFETTİN ERSOY - 63034242914
Kalyoncu Kulluğu Mah. Nilgün Sk. No:1 Daire:1Beyoğlu/ İSTANBUL
SİNOP ili, GERZE ilçesi, YAMACIK mah/köy, 69 Cilt, 105 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, RASİM ve MELEK oğlu/kızı, 01/07/1955 doğumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02052619