T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-28 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/823 Esas
Konu : İLAN
GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Şerafettin Ersoy'dan herhangi bir şekilde haber alınmadığından, aşağıda açık kimliği bulunan ve ŞERAFETTİN ERSOY'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde bizzat mahkememizin 2022/823 Esas sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024
İLGİLİ KİŞİ : ŞERAFETTİN ERSOY - 63034242914
Kalyoncu Kulluğu Mah. Nilgün Sk. No:1 Daire:1Beyoğlu/ İSTANBUL
SİNOP ili, GERZE ilçesi, YAMACIK mah/köy, 69 Cilt, 105 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, RASİM ve MELEK oğlu/kızı, 01/07/1955 doğumlu,
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Basın No: ILN02052619