T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/87 Esas

06/05/2024

Konu : İlanen Tebligat Hk.

İLAN

Davacı, EFES VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, CAN KURT, CEMİLE KURT, DERYA KAHVECİ, EMİNE KURT, HATUN KURT, HÜSEYİN AYGIR, MEDİHA KURT, MURAT KURT, NURETTİN KURT, SAADET KURT, SALİHA CEBECİ, SEVDA TİMUR, SULTAN GÖKÇE, YAŞAR KURT, ZAFER KURT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizin 09/03/2023 tarih 2017/87 Esas, 2023/252 Karar sayılı kararın hüküm fıkrası olan;

1-) Davanın KABULÜNE,

-İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi, 494 Ada, 84 Parsel, 2. Bodrum Kat, 22 Numaralı Bağımsız Bölüm üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, satışın genel açık artırma suretiyle yapılmasına,

-Samsun ili, Bafra ilçesi, Bahçeler Mahallesi, 1352 Ada, 1,2,3,4 Parsel numaralı Bağımsız Bölümler üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, satışın genel açık artırma suretiyle yapılmasına,

2-) Satış bedelinin hissedarlara, veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,

3-) Satışın İstanbul Adliyesi Satış Memurluğu tarafından yapılmasına,

4-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar tarifesi gereğince satışına karar verilen taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranındaki harcın tapu kaydındaki payları oranında paydaşlardan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,

6-) Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince 8.900,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan tahsili ile davacıya verilmesine,

7-) Davalılar Münevver Honça, Mustafa Kurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince taktir edilen 8.900,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan tahsili ile davalılara ayrı ayrı verilmesine,

8-) Davacı tarafından yapılan ilk gider, bilirkişi heyet ücreti, Keşif harcı, ATGV Keşif Araç Ücreti, tebligat+posta giderleri olmak üzere toplam 7.147,40 TL yargılama giderlerinin payları oranında paydaşlara aidiyetine,

9-)Tarafların bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,

Dair, davacı ve davalı vekillerinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklindeki hüküm ve bu hükme karşı yapılan istinaf başvuruları ( dosyada mecut ) DAVALI HÜSEYİN AYGIR'a ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02036468