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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-10-23 00:02:00 -

T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/2779 Esas

10/07/2023

Konu : Necile Ülfet Berkel

Davacı Emine Pirhasan vekili tarafından verilen dilekçesi ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Merşutiyet Mahallesi, Cilt No:23, Hane No:2725 nüfusuna kayıtlı, Lütfu ile Fatma Lütfiye'den olma, İstanbul 02/05/1931 doğumlu,
48568292598 T.C. Kimlik No'lu muris Necile Ülfet BERKEL'in boşanmış ve çocuksuz olarak ayrıca üst soyunda da mirasçı bırakmadan 21/02/2022 tarihinde ölmüş olmakla,

Muris Necile Ülfet Berkel'in mirasçıları var ise; TMK 594.maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına, son ilan tarihinden itibaren gen geç bir yıl içerisinde mahkememizin 2022/2779 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 10/07/2023

MURİS
TC KİMLİK NO : 48568292598
ADI SOYADI : NECİLE ÜLFET BERKEL
BABA ADI : LÜTFU
ANA ADI : FATMA LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 02/05/1931
DOĞUM YERİ : İstanbul

#ilangovtr

Basın No: ILN01914942