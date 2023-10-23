T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/2779 Esas
10/07/2023
Konu : Necile Ülfet Berkel
Davacı Emine Pirhasan vekili tarafından verilen dilekçesi ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Merşutiyet Mahallesi, Cilt No:23, Hane No:2725 nüfusuna kayıtlı, Lütfu ile Fatma Lütfiye'den olma, İstanbul 02/05/1931 doğumlu,
48568292598 T.C. Kimlik No'lu muris Necile Ülfet BERKEL'in boşanmış ve çocuksuz olarak ayrıca üst soyunda da mirasçı bırakmadan 21/02/2022 tarihinde ölmüş olmakla,
Muris Necile Ülfet Berkel'in mirasçıları var ise; TMK 594.maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına, son ilan tarihinden itibaren gen geç bir yıl içerisinde mahkememizin 2022/2779 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 10/07/2023
MURİS
TC KİMLİK NO : 48568292598
ADI SOYADI : NECİLE ÜLFET BERKEL
BABA ADI : LÜTFU
ANA ADI : FATMA LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 02/05/1931
DOĞUM YERİ : İstanbul
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Basın No: ILN01914942