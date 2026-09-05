T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2026/797 Esas

DAVALI: 1- SERDAR ARTIRAN Mahmutbey Mah No: 26 Turan Tekstil Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ile davalılar Serdar Artıran, Agd Tekstil İthalat Ve İhracat Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, tarafınıza tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 03/08/2026 tarihli bilirkişi raporunda " davacı T. Garanti Bankası A.Ş. ile davalı asıl kredi lehtarı Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti. arasında 15/08/2022 tarihinde Şirket Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi düzenlendiği, davacı T. Garanti Bankası A.Ş. ile davalı asıl kredi lehtarı Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti. arasında 15/08/2022 tarihinde düzenlenen Şirket Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine davalı Serdar ARTIRAN'ın 50.000,00 TL limitle kefil olduğu borçlardan sorumlu olduğu, davacı T. Garanti Bankası A.Ş. ile davalı asıl kredi lehtarı Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti. arasında 15/08/2022 tarihinde düzenlenen Şirket Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi doğrultusunda Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti.'ne 50.000,00 TL limitli 5400 37** **** 4018 nolu Bonus Business Ticari kredi kartının tahsis edildiği, davalı Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti.'ne tahsis edilen kredi kartı ile harcamalar yaptığı ödemediği dava dosyasına sunulan kredi kartı ekstrelerinden tespit edildiği, TCMB tarafından yayımlanan ve kredi kartı hesaplarına uygulanabilecek azami faiz oranlarının;, hususu da dikkate alınmak suretiyle uygulanması gereken faiz oranlarının; Kredi Kartları için temerrüt faizi % 60,60 olması gerektiği kanaatine varıldığı davacı bankanın icra tarihi sonrası % 60,60 faiz oranı talebinin yerinde olduğu, davacı T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından davalı asıl borçlu Agd Tekstil İhalat Ve İhracat Ltd. Şti. ve davalı kefil Serdar ARTIRAN'dan ticari kredi kartından kaynaklı alacaklarına istinaden 13/12/2024 tarihinde Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/45970 Esas sayılı dosya ile ilgili 13/12/2024 icra tarihi itibariyle Davacı T. Garanti Bankası A.Ş. Nin56.837,07 TL alacağı hesaplanmış davacı bankanın 54.436,82 TL talepte bulunduğu aradaki farkın faiz ve vergi hesaplamasından kaynaklandığı, davacı bankanın davalılardan 54.436.832 TL alacak talep edebileceği""rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 06/08/2026

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Basın No: ILN02542336