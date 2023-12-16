T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/437 Esas

DAVALI : ÖNDER ÜNAL TC: 62******570 Azmimilli Mahallesi, 413. Sokak, No:7A Merkez/Düzce

Davacı Sıtkı Deniz vekili tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında; davasının yapılan yargılama aşamasında; Yukarıda isim ve adresi yazılı davalının dosyada mevut adreslerine tebligat yapılamamış ve adres araştırmasında da yeni adresinin tespiti mümkün olmadığından davalı Önder Ünal'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini HMK126, 127 ve 129. Maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 20/03/2024 günü saat: 09:50'da muhatabın Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi, belli gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği HMK 27 ve 122. Maddeleri gereğince yukarıda adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/12/2023

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Basın No: ILN01951935