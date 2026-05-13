T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/221 Esas

KARAR NO: 2026/97

Nitelikli yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.03.2026 tarihli kararı ile sanık Bayram HASANOV hakkında TCK 149/1-a-c-d, 168/3-2.cümle, 62/1, 53/1-2-3, 63, 59 maddeleri uyarınca 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına (3 kez) karar verilmiş, müştekiler ALİ VELİ (Ahmet ve Fatma oğlu, 1992 Halep doğumlu) ve HASAN HASAN (Abdurrahman ve Zeynep Raşo oğlu, 1998 Halep doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ İLAN PORTALI, YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren iki hafta gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 11.05.2026

