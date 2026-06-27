T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2022/301 Esas

KARAR NO: 2022/480

Nitelikli dolandırıcılık sanık Mustafa BOZDAĞ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 20.09.2022 tarih, 2022/301 Esas ve 2022/480 Karar sayılı kararı ile sanık Mustafa BOZDAĞ hakkında TCK158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2-4, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 7900 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, Abdulrahim ve Nefise kızı, 01.07.1997 doğumlu, Bahar (TÜNCER) ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE, RESMİ İLAN PORTALI VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 24.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02497512