T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/502 Esas

KARAR NO : 2022/149



Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Muhammet BABATLI hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;



Mahkememizin 15/03/2022 tarih, 2021/502 Esas ve 2022/149 Karar sayılı kararı ile Ensari ve Sevim oğlu, 01/06/1991 doğumlu, Diyarbakır, Sur, Tosmur mah/köy nüfusuna kayıtlı Muhammet BABATLI hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan TCK 204/1, 53/1-2-3, 58/6 maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan beraatine karar verilmiş tüm aramalara rağmen sanık bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 01.11.2023

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Basın No: ILN01922844