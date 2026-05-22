T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2025/557 Esas

KARAR NO: 2026/190

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/04/2026 tarihli ilamı ile 134/1, 134/1 maddesi gereğince 2 kez 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası verilerek 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) uygulanmasına karar verilen Amen ve Mahasen oğlu, 29/10/1975 Mısır doğumlu, ABOUELEYON AMIN ABDELHAKAM MAHRAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile istinaf (itiraz) edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.

