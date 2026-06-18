T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/1646 Esas

KARAR NO: 2026/245

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile 13/2 maddesi gereğince 8.320-TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Zeead ve Gada oğlu, 1993 Gazze doğumlu, sanık MOHAMMED ALHELOU GHADA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceğine, İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 12/06/2026

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Basın No: ILN02490379