T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1078

KARAR NO : 2023/1142

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.11.2023 tarihli ilamı ile sanık MOHAMMED BATENİ hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık MOHAMMED BATENİ, (Fatiha ve Rebah oğlu, 1981 cezair doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.15.01.2024

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Basın No: ILN01968313