T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/586

KARAR NO : 2023/688

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile sanık AHMET PİŞER hakkında 1.120,00 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki NADIA ABDELMOUTTALIB, (Mastapiha ve Foozia kızı, 1984 fas doğumlu, Fas vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.09.2023

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Basın No: ILN01891615