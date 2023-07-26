T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/190

KARAR NO : 2023/709

Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.06.2023 tarihli ilamı ile sanık Sinan YÜKSEL hakkında 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI Cezası kararı verilmiş olup, MÜŞTEKİ EL FARJI CHAIMAA, (Mustafa ve Khadıja kızı, 1997 SIDI BERNOUSSI doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 21.07.2023

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Basın No: ILN01866585