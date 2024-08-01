T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-08-01 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/116 Esas
26/07/2024
İ L A N
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
29434887926 TC kimlik numaralı Doğum yeri İstanbul , 21/02/1937 doğum tarihli olan Gaipliği istenen Aleko KUDALİ'nin sağ olup olmadığı ve mirasının hazineye kalma ihtimaline binaen eşi, çocukları ve kardeşleri olup olmadığı hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ edilmesi rica olunur. 26/07/2024
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Basın No: ILN02069811