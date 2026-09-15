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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO: 2025/176 Esas

DAVALI: SAVAŞ AÇIKGÖZ Cevizli Mah. Selanik Caddesi İstanbul Sokak Açıkgöz Apt. No:3/8 Kartal/İstanbul

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02548272