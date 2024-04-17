T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/87 Esas

DAVALI : CİHAN YILMAZ

"Dava konusu alacak tutarının, davacı Türkiye İş Bankası A.Ş. ile davalı asıl borçlu Cihan Yılmaz arasında imzalanan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi ve Business Card Üyelik Sözleşmesine istinaden, davalıya kullandırılan Ticari Kredili Mevduat Hesabı ve Şirket Kredi Kartı ile Bireysel Kredi Kartı borçlarından kaynaklandığı, takibe konu 5437 7122 4486 5707 no.lu ve 5520 9619 0333 7189 no.lu kredi kartlarının davalıya verilmiş Bireysel Kredi Kartları olduğu, söz konusu kredi kartlarından doğan alacak tutarları bakımından hesaplama yapılmakla birlikte, huzurdaki davada talep edilemeyecekleri, davacının takip tarihi itibariyle davalı asıl borçludan toplam 57.703,82 TL talep edilebilir alacak tutarının bulunduğu, davalının Bireysel Kredi Kartlarından doğan borçlardan da sorumlu olduğu görüşünün benimsenmesi durumunda ise davacı tarafından, toplam 92.297,14 TL (57.703,82 TL + 34.593,31 TL) alacak tutarı talep edilebileceği, dava konusu kredilere ilişkin asıl alacak tutarlarına, T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyurular uyarınca, takip tarihinden itibaren yıllık % 31,80 oranından temerrüt faizi talep edilebileceği" bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/07/2023

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Basın No: ILN02017658