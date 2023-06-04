T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2021/328 Esas 28/04/2023

Konu : İlanen Tebliğ Hk.

İ L A N D I R



Davacı , TARSAN GIDA TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , AKTİF İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;



Tüm adres araştırmalarına rağmen Davalı Aktif İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adresi tespit edilemediğinden davalıya tebligat yapılamamıştır. Mahkememiz 27/04/2023 tarihli duruşma ara kararı gereği; tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,tahkikat duruşma günü olan 26/10/2023 günü saat 11:30'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinize bir vekil ile temsil ettirmeniz, ayrıca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.



İLGİLİ KURUM : AKTİF İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Aktif İnşaat Makinasan.Tic.Ltd.Şti. Aktif İnşaat Makinasan.Tic.Ltd.Şti. . . Hürriyet Mah. Fulya Sok. No:5 Kağıthane - İstanbul Kağıthane/İstanbul/Türkiye Kağıthane/ İSTANBUL

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