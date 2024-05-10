T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/601 Esas

Davacı , İÇİŞLERİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , DJAMEL SLİMANİ, AHMET DİZLEK, EYYÜP DEMİR, HALİL DURSUN, LEVENT UYSAL, RIZA COŞKUN arasında mahkememizde görülmekte olan alacak davasında;

Davalı DJAMEL SLİMANİ'nin dava dilekçesinde belirtilen "Aksaray Mah. Sorguççu Sk. N:19 D:5 Fatih İSTANBUL" adresine dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK m.139/1-ç, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları HMK'nun 147. Maddesi gereğince tahkikat duruşmasına geçilebileceği 15/10/2024 günü saat 09,26'da geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024.

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Basın No: ILN02029164