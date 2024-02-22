T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/37 Esas

DAVALI :RANIA MAAN-Sütlüce Mahallesi No:38/1 Beyoğlu/ İSTANBUL

Davacı Sezer KAYA tarafından davalı Ranıa Maan ve Samet Karkas Et ve Et Ürünleri Tic. Ltd.Şti. aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında;

Dava dilekçesinin davalı Ranıa MAAN'a tebliğ edilememesi üzerine dava dilekçesinin 28/09/2023 tarihinde ilanen tebliğ edilmiş olup, dosyamızda dilekçeler aşaması tamamlanmış olup ön inceleme duruşmasının 14/05/2024 günü saat 09:06'da yapılmasına karar verilmiştir.

HMK m.139/1-ç maddesi kapsamında; iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belglerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, HMK'nun 147. Maddesi gereğince tahkikat duruşmasına geçilebileceği, belirtilen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 11/01/2024

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Basın No: ILN01988049