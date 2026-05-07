T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/260 Esas

Konu: İlan Yazısı

İLAN

Davacı, SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar SADİYE HANDE BERMEK ve AYHAN BERMEK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası sonunda;

Mahkememizce ''davalı olan AYHAN BERMEK'in adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına'' kararı verilmiştir.

Mahkememizin 2023/260 esas 2026/54 karar sayılı 10/02/2026 tarihli kararı ile;

"1-Davanın REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL harçtan evvelce yatırılan 375,30 TL harcın mahsubu ile, geriye kalan 356,70-TL eksik harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davalı Sadiye Hande Bermek kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 45.000,00-TLvekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Sadiye Hande Bermek'e verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, HMK'nun 345 maddesi gereğince, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal sürede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar,"

ve Davacı vekili tarafından verilen 21/04/2026 tarihli dilekçe ile davada Tasarrufun iptali için tüm şartların oluştuğunu mahkemece hatalı ve hukuka aykırı gerekçelerle verilen ret kararının istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesinin de davalı Ayhan Bermek'e T.K'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026

Basın No: ILN02462422