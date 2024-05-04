T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/551 Esas

KARAR NO : 2024/107

1072 sayılı Kanuna Aykırılık, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, Mühür Bozma suçlarından mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Ahmet ve Fatima oğlu, Birecik 23/12/1983 doğumlu, Şanlıurfa, Birecik, Kurtuluş mh/köyü nüf kayıtlı sanık Reşit Özdal GÜÇLÜDAL hakkında açılan kamu davalarının, gerçekleşen olağan dava zaman aşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 30.04.2024

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Basın No: ILN02026305