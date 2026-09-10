T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/501 ESAS

2026/323 KARAR

İ L A N

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Nasır ve Rabiya oğlu, 04/12/1981 CEZAYİR doğumlu sanık ADLANE DERRADJI hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

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Basın No: ILN02545127