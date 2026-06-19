T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2025/110 ESAS

2026/117 KARAR

İ L A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundtan Ebrahim ve Roghayeh oğlu, 1995 İRAN doğumlu sanık SHABNAM TEYMOORI hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın ve diğer sanık vekilinin istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

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Basın No: ILN02491423