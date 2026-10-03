T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2024/513-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 03.02.2026 tarih 2024/513 Esas 2026/51 karar sayılı ilamı ile; Mehmet Nadir ve Belkıs 'dan olma 25/03/1979 Gaziantep D.lu Mustafa DİKİCİBAŞI 'nın 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası (tecilli) ve 7500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2026

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Basın No: ILN02561457