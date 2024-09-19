T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: .61458052-2016/226-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 02.07.2024 tarih 2016/226 Esas 2024/441 karar sayılı ilamı ile; Ahmed ve Hamide'den olma 1984 Halep D.lu Yaser ALRUMMO 'nun 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun üst sınırı nedeniyle 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e maddesi gereğince Düşme kararı verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2024

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Basın No: ILN02090833