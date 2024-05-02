T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2020/898-Ceza Dava Dosyası



İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 12.09.2023 tarih 2020/898 Esas 2023/661 karar sayılı ilamı ile; Ahmed ve Azize' den olma 01/01/1993 Suriye D.lu Muhammed JASİM 'in 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 7242 Sayılı Yasa ile Değişik 3/22 maddesi gereğince 6.000 TL ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 29.04.2024

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Basın No: ILN02025662