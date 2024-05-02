T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2015/172-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 30.01.2024 tarih 2015/172 Esas 2024/66 karar sayılı ilamı ile; Agamurat ile Zulhumar 'dan olma 1991 Türkmenistan D.lu Arslan RAHMANKULOW 'un 5607 Sayılı Yasanın 3/5. Maddesine Muhalefet suçundan 5237 sayılı TCK 'nun 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıllık zaman aşımı süresinin 06/10/2023 tarihinde dolduğundan, CMK 'nun 223/8 maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 26.04.2024

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Basın No: ILN02025658