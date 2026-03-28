T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2024/628 Esas
KARAR NO: 2026/76
Beden Bakamından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile 229/1-2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Orhan ve Rabıeh kızı, 01/01/2003 doğumlu, sanık ABLA ALMOHAMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.03.2026
