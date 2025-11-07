T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/754 Esas
KARAR NO : 2025/319
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/07/2025 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Islamovna ve Zulkhmar kızı, 1991 doğumlu, sanık UMIDA ABRAKHMATOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.11.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02328310