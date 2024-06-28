T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/768 Esas

KARAR NO : 2024/244

Silahla Tehdit, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24.04.2024 tarihli ilamı sanık Emir Göktaş hakkında beraat ve düşme kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Mürtaza ve Şafak kızı, 1984 doğumlu LEYLA KAYA ile sanık Mustafa ve Alev oğlu, 2002 doğumlu, EMİR GÖKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 26.06.2024

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Basın No: ILN02052642