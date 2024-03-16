T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/430 Esas

KARAR NO : 2023/807

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20.12.2023 tarihli ilamı sanık Mehmet Birer hakkında 5 ay hapis cezası kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Sabur ve Mubarek kızı, 1984 Türkmenistan doğumlu, BARNO KURAMBAYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak gerekçeli karara karşı istinaf yasa yoluna başvurma,istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi cevap dilekçesi sunma hakkının bulunduğu İLANEN TEBLİĞ olunur.11.03.2024

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Basın No: ILN02002814