T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/677 Esas

KARAR NO : 2023/397

Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2023 tarihli ilamı sanıklar Gürkan Korkan ve Recep İnan hakkında beraat kararı verilmiş olup, dosyanın mağdurları olan Abobakar ve Hatice kızı 1987 Yemen doğumlu AİSHA ABOBAKR AYEDH, Omar ve Feyze oğlu 2000 ERİTRE doğumlu ALİ ABUKAR ALİ, Omar ve Hafza kızı 2004 ERİTRE doğumlu AMİRA SEYİD, Seyit ve Hava oğlu 2003 ERİTRE doğumlu ARMAN SEYİT, Narıwan ve Sabır oğlu 1999 IRAK doğumlu BRYAR MARIWAN SABIR SABIR, Muhammed ve Şerifa oğlu 1994 ERİTRE doğumlu ELMİ ESMA FARA,İbrahim ve Fatime oğlu 2004 ERİTRE doğumlu HASAN ABRAHAM HASAN, Hasan ve Fatıma oğlu, 2002 doğumlu HEDİ HAMA QADIR QADIR, Ali ve Amına oğlu 1999 YEMEN doğumlu HUVEYDA AVUKAT YUSUF, Muhammed ve Fatıma kızı 2004 ERİTRE doğumlu MAHIRA ABDURRAHMAN, Seyid ve Asri kızı 2004 ERİTRE doğumlu NİRFAD SEYİD, Ahmad ve Safiye oğlu 2002 ERİTRE doğumlu OMAR AHMAD, Anwar ve Sharmın Mahmood oğlu 1996 IRAK doğumlu REBARANWAR BAKR BAKR,Ali ve Fatıma kızı 1972 doğumlu XAVA ALİ ACDAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 14.07.2023

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Basın No: ILN01861310