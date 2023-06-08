T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO : 2022/178 Esas

KARAR NO : 2023/223

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2023 tarihli ilamı sanık Mervan Polat hakkında beraat kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Tamale Jdseph ve Nakıgude Dıana kızı, 1990 doğumlu, NAKUMANYA JESCA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.25.05.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01842364