T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/3 Esas

KARAR NO : 2023/24

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2023 tarihli ilamı ile sanık Senem Demirkıran'ın 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve karar sanık tarafından istinaf edilmiştir. Müşteki Ugıs ve Rita kızı 1987 Letonya doğumlu DACE AKBARINA MAIVANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf dilekçesine karşıcevap dilekçesi sunabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.05.04.2023

