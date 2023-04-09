T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2018/12 Esas

KARAR NO : 2022/737

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2022 tarihli ilamı müşteki sanıklar Nadir Avcı ve Zamıra Orunova hakkında Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından nedeniyle düşme kararı verilmiş olup, müşteki sanık Babamurat ve Rana kızı, 1985 doğumlu, ZAMIRA ORUNOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.05.04.2023

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Basın No: ILN01810606