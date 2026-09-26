T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2026/60 Esas

KARAR NO: 2026/267

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.05.2026 tarihli ilamı sanık Fuat Damacıtez hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşı sanık tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosyanın müştekisi olan Sebastıen ve Stephanıe oğlu, 12.10.2005 doğumlu, ESTEBAN YVES DOMINIQUE KAISER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 24.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02556588