İ L A N

DOSYA NO : 2024/78 Esas

KARAR NO : 2024/514

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04.07.2024 tarihli ilamı ile sanık Teymur ISLAMOV'un 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu karar Hosein ve Zahra oğlu, 1982 İran doğumlu müşteki REZA ALIMOHAMMADI'ya tebliğ edilmesi gerektiği, ancak müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tarafına tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Dair, C.Savcısının mütalaasına uygun, sanığın yüzüne karşı, müştekinin yokluğunda, 7499 sayılı yasa ile değişik CMK’nun 272. Maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmek üzere verilen karar İLANEN TEBLİĞ olunur. 23.11.2026

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Basın No: ILN02603833