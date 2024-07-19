T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/159 Esas

KARAR NO : 2024/154

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20.02.2024 tarihli ilamı ile Eyüp ve Almas oğlu, 01.11.1988 doğumlu AYDIN EYÜP CABBAR (Yabancı Kimlik No: 99710900106) hakkında yaralama, hakaret ve cinsel saldırı suçlarından AYRI AYRI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair karar verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

CMK’nun 267. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ileCMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yolu açık olmak üzere ve süresi içerisinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 12.07.2024

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Basın No: ILN02063270