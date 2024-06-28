T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/270 Esas

KARAR NO : 2024/432

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03.06.2024 tarihli ilamı ile İskender ve Süreyya oğlu, 07/08/1972 Gürcistan doğumlu sanık Fırdosı NABIEV hakkında elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

CMK’nun 272. Maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere ve yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 25.06.2024

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Basın No: ILN02052118