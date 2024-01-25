T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/272 Esas

KARAR NO : 2023/773

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli ilamı ile Hussain ve Tesadit oğlu, 01/05/1983 doğumlu sanık RYAD MESSAOUDI hakkında elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



CMK’nun 272. Maddesi uyarınca hükmün sanık yönünden tebliğ, müdahil yönünden tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 23.01.2024

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Basın No: ILN01972803