T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2016/469 Esas

KARAR NO : 2023/575



Yukarıda numarası yazılı 13.10.2023 tarihli ilamı ile görevsizlik kararı verilmiş olup, Erol ve Necibe kızı, 19/08/1987 doğumlu, Giresun, Görele, Güvendik nüfusuna kayıtlı BEHİCE ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



2-Dair, CMK’nun 267. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yolu açık olmak üzere ve süresi içerisinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 31.10.2023

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Basın No: ILN01922835