T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/466 Esas

KARAR NO : 2023/369

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/05/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezalandırılan Yusuf ve Raba oğlu, 12/07/1992 doğumlu AHMED KAVARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Sanığa tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süreler içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, 7 günlük yasal süreler içerisinde başvuru yapılmadığı taktirde verilen bu kararın kesinleştirileceğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.06.07.2023

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Basın No: ILN01857095