T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO: 2026/457 Esas

KARAR NO: 2026/456

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Abdi ve Emine oğlu, 26/03/1968 doğumlu, İBRAHİM ŞİMŞEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile İstinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.10.2026

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Basın No: ILN02580158