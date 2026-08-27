T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO: 2026/233 Esas

KARAR NO: 2026/402

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı A ve A oğlu, 1989 Moracaina doğumlu, FARIDA BOUZOUGAGH ile Hamıdo ve Ayşe kızı 1992 Fas doğumlu MERYEM EL KHALDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02536579