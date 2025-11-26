T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO: 2014/149 Esas
KARAR NO: 2025/434
Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Abdo ve Seham oğlu, 1995 doğumlu, MOHAMAD NOR ALDEN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.11.2025
