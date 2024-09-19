T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-09-19 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2021/174 Esas
KARAR NO : 2022/1012
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2022 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Fatma oğlu, 1996 doğumlu MUHAMMED YASİN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024
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Basın No: ILN02090796