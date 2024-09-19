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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-09-19 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/174 Esas

KARAR NO : 2022/1012

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2022 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Fatma oğlu, 1996 doğumlu MUHAMMED YASİN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02090796