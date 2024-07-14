T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/929 Esas

KARAR NO : 2021/999

Göçmen Kaçaklığı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2021 tarihli ilamı ile TCK'nın 79/1-b maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 20.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan Nader ve Azize oğlu, 1995 doğumlu AMIN NOOR MOHAMMAD ZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla; tutuklu sanıklar yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2024

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Basın No: ILN02062139