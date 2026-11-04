T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/445 Esas

KARAR NO:

Tehdit suçundan mahkememizin 20/04/2026 tarih ve 2025/445 E 2026/292 K sayılı ilamı ile; Sanık Erdi KARAKURT'un üzerine atılı "Tehdit" suçunu işlediği sübut bulmakla eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 106/1 (1.cümle) maddesi gereğince, aynı yasanın 61/1. maddesine göre; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik göz önünde bulundurularak sanığın takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilmiş, verilen karar MÜŞTEKİ Mohammadamın ve Soda Bahari oğlu, 20/07/1990 İran doğumlu JAMAL YOUSEFI'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, MÜŞTEKİNİN yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.10.2026

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Basın No: ILN02584329