T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO : 2023/341 Esas

DAVALI : BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : YEŞİLCE MAH. DEĞİRMEN SOK. NO. 14/B KAĞITHANE /İSTANBUL

Davacı MEHMET KİSE tarafından davalı BİNBİR RENK NALBURİYE PAZ. NAK. TUR VE İNŞ. TİC LTD ŞTİ aleyhine açılan Kayyımlık (Ticari Şirkete Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında davalı BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre hazırlanan tebligatların yapılamaması sebebiyle Mahkememizin 13/11/2023 tarihli ara kararı uyarınca davalı BİNBİR RENK NALBURİYE PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava, Hmk. 316-322 mad. gereği basit usule tabidir. Mahkememizce tayin edilen ön inceleme duruşma günü olan 09/05/2024 günü saat: 13.55 de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde delil olarak gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeler var ise bu belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza İLANEN tebliğ olunur. 27/02/2024

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Basın No: ILN02017400