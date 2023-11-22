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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-22 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/134
KARAR NO : 2023/169

Davacı ARTUR İPEK tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 06/06/2023 tarihli kararı ile; 1-Davanın kabulü ile, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 21 cilt, 972 nolu hanede kayıtlı 15126079854 T.C nolu kayıtlı "Artur" isminin "Alp" olarak tashihine 2-Karar özetinin TMK'nun 27. Maddesi gereğince İLANINA, Karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01936226