T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-22 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/134
KARAR NO : 2023/169
KARAR NO : 2023/169
Davacı ARTUR İPEK tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 06/06/2023 tarihli kararı ile; 1-Davanın kabulü ile, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 21 cilt, 972 nolu hanede kayıtlı 15126079854 T.C nolu kayıtlı "Artur" isminin "Alp" olarak tashihine 2-Karar özetinin TMK'nun 27. Maddesi gereğince İLANINA, Karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/07/2023
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Basın No: ILN01936226